Путин поручил создать рабочую группу по вопросам мобилизации

Путин распорядился создать рабочую группу по взаимодействию власти по вопросам мобилизации

Президент России Владимир Путин поручил сформировать рабочую группу по обеспечению взаимодействия властей по вопросам мобилизации. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Отмечается, что группа займется вопросами взаимодействия органов власти и организаций по мобилизационной подготовке и мобилизации, а также социальной и правовой защите российских граждан, которые принимают участие в спецоперации, и членов их семей. Каждый месяц она будет докладывать президенту о результатах своей работы.

В рабочую группу вошли секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол, журналист Семен Пегов, автор Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный и другие.

Распоряжение вступило в силу со дня подписания, 20 декабря.

Жалобы по поводу мобилизации поступают, несмотря на ее завершение

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что до сих пор получает жалобы по вопросам мобилизации, несмотря на то, что она уже завершена, «по крайней мере де-факто». По ее словам, она и ее аппарат получают до 70 обращений в день. Эти звонки она охарактеризовала как «ужасные, надрывные».

Омбудсмен назвала данную тему тяжелой, однако заверила, что для того, чтобы выполнялся закон по проведению мобилизации, прилагаются все усилия. «Мы понимаем и государственную задачу, мы понимаем и задачу конкретной личности», — заявила она.

В связи с этим омбудсмен предложила провести ревизию законов, которые были приняты для поддержки семей участников специальной военной операции, а также в случае необходимости принять новые.

Путин исключил возможность дополнительной мобилизации

Ранее в декабре Владимир Путин заявил, что в настоящее время речи о дополнительной мобилизации не идет, так как в стране нет факторов для ее возобновления. При этом он допустил ротацию внутри уже мобилизованных граждан. Половина из них находится на полигонах, уточнил президент. До этого глава государства также подчеркивал, что разговоры на этот счет не имеют смысла.

Член Совета Федерации Андрей Клишас объяснил отсутствие президентского указа об окончании мобилизации тем, что власти не могут выпускать такие документы по любому общественно-значимому поводу. Кроме того, по его словам, в восприятии населения слова Путина значат больше, чем документы.

Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей Андрей Клишас Член Совета Федерации

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. О ее завершении было объявлено 28 октября.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.