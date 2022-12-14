Москалькова рассказала о поступающих после завершения мобилизации жалобах

Москалькова рассказала о получаемых жалобах насчет мобилизации, несмотря на ее завершение

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что до сих пор получает жалобы по вопросам мобилизации. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам омбудсмена, ее команда фиксирует большое количество обращений по поводу мобилизации, «несмотря на то, что она уже завершена, по крайней мере де-факто». Москалькова уточнила, что в аппарат уполномоченного в день «приходят по военным вопросам 60-70 обращений». Эти звонки она охарактеризовала как «ужасные, надрывные, тяжелые».

Москалькова заметила, что данная тема является очень тяжелой. «Мы понимаем и государственную задачу, мы понимаем и задачу конкретной личности, (...) стараемся сделать все возможное, чтобы выполнялся закон [по проведению мобилизации], чтобы не нарушались вопросы этики соблюдения этого закона и помочь людям», — заявила она на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

В связи с этим уполномоченный по правам человека в РФ предложила провести ревизию законов, принятых для поддержки семей участников специальной военной операции, а также в случае необходимости принять новые.

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен. «Она завершена, точка поставлена», — сказал глава государства.

28 октября о завершении в России частичной мобилизации доложил президенту министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября. Глава Минобороны также заявил, что добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек.