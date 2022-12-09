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16:52, 9 декабря 2022Россия

Путин оценил возможность дополнительной мобилизации

Президент Путин заявил, что в настоящее время речи о дополнительной мобилизации не идет
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В настоящее время речи о дополнительной мобилизации не идет. Так возможность нового призыва оценил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам главы государства, факторов для возобновления мобилизации в стране нет. «Нет, таких факторов сегодня не просматривается», — подчеркнул Путин.

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Президент допустил ротацию внутри уже мобилизованных граждан. Половина из них находится на полигонах, уточнил глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос об объявлении дополнительной волны мобилизации, заявив, что разговоры на этот счет не имеют смысла. По его утверждению, сейчас из 300 тысяч россиян, которые ранее были призваны в рамках частичной мобилизации, 150 тысяч находятся в зоне проведения спецоперации в группировке.

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Сергей Истомин
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