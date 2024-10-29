Появилось фото последствий удара дрона по университету спецназа имени Путина в Чечне

Опубликовано фото после атаки дрона по университету спецназа в Чечне

В сети опубликовали фото последствий атаки дрона по территории Российского университета спецназа в Чечне, который носит имя президента России Владимира Путина и располагается в Гудермесе. Кадр публикует Baza в Telegram-канале.

На фото виден пожар на крыше здания. Из здания университета вырываются языки пламени, идет черный дым.

Дрон атаковал Чечню во вторник, 29 октября. Как заявил глава региона Рамзан Кадыров, атака произошла около 6:30 по местному времени (совпадает с московским). В результате в пустующем здании Российского университета спецназа начался пожар, его уже потушили. Никто не пострадал.

Атака беспилотника на Чечню — первый с начала СВО случай, когда власти республики официально сообщили о произошедшем. Данные о возможной атаке дронов появлялись летом 2024 года, однако чеченские СМИ такую информацию опровергали.