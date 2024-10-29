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23:35, 29 октября 2024Россия

Кадыров заявил о жертвах среди пленных ВСУ в результате атаки на университет спецназа

Кадыров заявил о жертвах среди пленных ВСУ в результате атаки БПЛА на РУС
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В результате атаки беспилотников на Российский университет спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе погибли украинские пленные, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — заявил он. Политик добавил, что жертв с российской стороны в ходе атаки нет.

По мнению Кадырова, РУС стал объектом атаки, та как является «кузницей высокоэффективных бойцов, которые успешно применяют навыки на сложнейших участках фронта». «Им принадлежат заслуги по взятию сотен важных стратегических населенных пунктов, объектов и рубежей», — добавил он.

Об ударе БПЛА по территории РУС Кадыров сообщил ранее 29 октября. При этом число задействованных в атаке аппаратов политик не уточнил. По словам политика, в результате налета загорелась крыша пустующего здания. После нападения глава Чечни пообещал возмездие, которое «и не снилось» противнику.

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      Марина Совина
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