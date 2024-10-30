Экс-депутат Рады Мосийчук: российские войска нанесли удар по Генштабу ВСУ

В Киеве в результате удара российских войск было повреждено здание Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

По его словам, взрыв произошел в результате попадания обломков сбитого российского дрона. Мосейчук также опубликовал фотографию здания с частично разрушенной крышей. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» утверждает, что это был целенаправленный удар российских войск.

Ранее стало известно, что Армия России нанесли удар по нефтебазе, выпускавшей продукцию для нужд ВСУ. Удар был нанесен дальнобойными средствами поражения, отметили в Минобороны.

