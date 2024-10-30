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12:09, 30 октября 2024Россия

Россия нанесла удар по украинской нефтебазе

Минобороны: армия России поразила нефтебазу, работавшую для нужд ВСУ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Армия России нанесли удар по нефтебазе, выпускавшей продукцию для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Удар по выявленной цели был нанесен дальнобойными средствами поражения, отметили в военном ведомстве.

Помимо этого, за минувшие сутки российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, склады боеприпасов и атаковали 147 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

29 октября Минобороны отчиталось о занятии города Селидово Донецкой народной республики (ДНР). С установлением контроля над Селидово российским войска открывается выход к Покровску одному из ключевых для ВСУ населенных пунктов на западе ДНР.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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