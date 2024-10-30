Россия нанесла удар по украинской нефтебазе

Армия России нанесли удар по нефтебазе, выпускавшей продукцию для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.
Удар по выявленной цели был нанесен дальнобойными средствами поражения, отметили в военном ведомстве.
Помимо этого, за минувшие сутки российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, склады боеприпасов и атаковали 147 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.
29 октября Минобороны отчиталось о занятии города Селидово Донецкой народной республики (ДНР). С установлением контроля над Селидово российским войска открывается выход к Покровску одному из ключевых для ВСУ населенных пунктов на западе ДНР.