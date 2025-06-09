Россия объявила об ударе возмездия по Украине за теракты на аэродромах. Армия могла атаковать «систему принятия решений» Киева

Минобороны России заявило об ударе возмездия за атаки ВСУ на аэродромы

Вооруженные силы (ВС) России провели одну из самых массированных атак на Ровенскую область. Под удар попали населенные пункты Ровно и Дубно — ранним утром в понедельник, 9 июня, армия РФ в течение нескольких часов запускала дроны и ракеты на запад Украины.

Как указал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Ровенской области переоборудовали бывшие запасные командные пункты Закарпатского военного округа в запасные пункты президента и главнокомандующего армией. Так, по его мнению, во время утренней атаки был совершен удар по «системе принятия решений» в Киеве.

На сегодняшний день это запасной пункт президента, главнокомандующего и тому подобное. Я полагаю, что это идет атака именно на систему принятия решений, систему управления войсками, которую мы решили вывести из строя Анатолий Матвийчук военный эксперт

По его предположениям, атака ВС РФ на Ровенскую область, вероятно, могла быть частью плана возмездия за украинские удары по российской территории, в частности, за атаку на военные аэродромы 1 июня. Так, армия России как бы напомнила, что Киеву следует подходить аккуратнее к выбору целей.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Под удар попал военный аэродром

Как сообщает Минобороны РФ, массированный удар был нанесен по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно.

Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам Минобороны России

Кроме того, при помощи оружия большой дальности и беспилотников были атакованы предприятия по производству украинского вооружения и военной техники, а также цеха сборки ударных дронов и склады боеприпасов. В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель ударов была достигнута.

Как отмечал подпольщик Николай Лебедев, в результате удара возмездия пострадало целое «стадо самолетов», которые «регулярно летали стрелять дальнобойными ракетами».

В попавшем под удар Дубно находится логистический узел ВСУ

Как отметил российский военкор Евгений Поддубный, помимо аэродрома в Дубно расположен логистический узел ВСУ и предприятие топливоснабжения.

«В районе Дубно располагается крупный таможенный пост, он же служит логистическим терминалом, через который шла перевалка грузов военного назначения», — объяснил он военное значение ударов по Ровенской области.

Кроме того, в населенном пункте находится предприятие «Дубнонефтепродукт», являющееся крупным каналом снабжения украинских войск топливом.