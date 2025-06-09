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08:14, 9 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о начале массированного удара по Украине

«РВ»: Начался массированный удар ВС РФ, дроны и ракеты летят на запад Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали наносить массированный удар по Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Сообщается о летящих дронах и ракетах на запад Украины. Авторы канала также пишут, что сегодняшняя атака является самой масштабной на Ровенскую область. В частности, сообщается о районах городов Ровно и Дубно.

«Украина.ру» сообщает, что целью в Дубно стал военный аэродром и крупная нефтебаза. Уточняется, что эти объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже становились целями ВС России в 2023 году.

Атака продолжается около трех часов, заявляет издание.

О взрывах также сообщается в других регионах Украины. В частности, в Одесской и Черкасской областях.

Ранним утром, 9 июня местные жители Ровенской области начали сообщать о прилете сотни дронов по украинскому региону. Сообщается, что не менее 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань-2» было замечено в воздушном пространстве Украины.

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