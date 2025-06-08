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22:05, 8 июня 2025Бывший СССР

Число летящих на Украину БПЛА «Герань-2» раскрыли

В воздушном пространстве Украины находятся минимум 100 БПЛА «Герань-2»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / Фотохост-агентство РИА Новости

Не менее 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань-2» находятся в воздушном пространстве Украины. Такое число раскрыл Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Не менее 100 БПЛА-камикадзе "Герань-2" в эти минуты в воздушном пространстве Украины», — говорится в сообщении.

Другие подробности не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 июня ударные дроны «Герань» атаковали здание бывшей колонии, в которой расположен пункт размещения мобилизованных в Вооруженные силы страны (ВСУ) украинцев и резервистов. Также налету подвергся городской Прилукский территориальный центр комплектования. Обе цели находятся в Черниговской области.

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