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04:12, 5 июня 2025Бывший СССР

Военблогер сообщил об ударах по ТЦК и используемой ВСУ бывшей тюрьме

Военблогер Федоров: ВС РФ нанесли удар по ТЦК с мобилизованными в Прилуках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: ГСЧС Украины / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар в районе города Прилуки Черниговской области Украины. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

По его сведениям, в ночь на 5 июня ударные дроны «Герань» атаковали здание бывшей колонии, в которой расположен пункт размещения мобилизованных в Вооруженные силы страны (ВСУ) украинцев и резервистов. Также налету подвергся городской Прилукский территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата).

В апреле в сети появились кадры удара по зданию ТЦК в подконтрольном Киеву Херсоне. На снятом с разведывательного дрона видео видно, как в строении происходят несколько мощных взрывов. После того, как пыль осела и беспилотник смог подлететь ближе, выяснилось, что средняя часть здания обрушилась. По информации координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, в момент удара там находились до 150 бойцов ВСУ.

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