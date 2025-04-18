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01:59, 18 апреля 2025Бывший СССР

Появилось видео авиаудара по 150 бойцам ВСУ в Херсоне

Появилось видео авиаудара по 150 бойцам ВСУ в Херсонском ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появилось видео российского авиаудара по 178-му территориальному центру комплектования (аналог военкомата) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Херсоне. Кадры опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

На снятом с разведывательного дрона видео видно, как в строении происходят несколько мощных взрывов. После того, как пыль осела и беспилотник смог подлететь ближе, выяснилось, что средняя часть здания обрушилась.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев узнал, что в здании находились до 150 бойцов ВСУ. «Судя по всему, ликвидированных и раненых так много, что местные больницы не справляются, и их везут в Николаев. Скорее всего, среди уничтоженных были офицеры или иностранцы, потому что простых украинцев обычно закапывают у моста, чтобы не платить компенсации родственникам», — указал он.

Выяснилось, что на ТЦК сбросили авиабомбами ФАБ-500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Удар контролировался командой «Фобос», входящей в 18 Общевойсковую армию Вооруженных сил РФ.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации ТЦК пожилых и больных людей. Он сообщил, что командование отправило его подразделение в поселок в Харьковской области. «Много было старых людей, ТЦК набрали старых и больных людей, которые не могут даже ходить», — вспомнил пленный.

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