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12:46, 17 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о ракетном ударе по ВСУ в Херсоне

ВС России нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Херсоне
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом в четверг, 17 апреля, пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственные источники.

«Удар был нанесен в районе 10:30, в Центральном районе Херсона», — говорится в публикации.

Сообщается также об ударах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Других подробностей не приводится.

16 апреля «Иди и смотри» сообщал о нанесении ударов российскими военными по украинским военным объектам в Кривом Роге. «Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по объектам противника в Кривом Роге», — писал Telegram-канал.

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