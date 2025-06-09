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04:27, 9 июня 2025Бывший СССР

Жители украинского региона сообщили о прилете сотни дронов

Жители Ровенской области сообщили о прилете порядка сотни дронов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Жители Ровенской области сообщили о прилете порядка сотни дронов по украинскому региону. Слова очевидцев приводит Telegram-канал Mash.

Жители городов Ровно и Дубно отмечают, что в ночь на 9 июня происходит самый массовый налет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за все время проведения специальной военной операции (СВО). Также о появлении в небе беспилотников сообщили в Житомирской и Хмельницкой областях Украины.

Ранее сообщалось, что в небе над Харьковской областью были замечены десятки беспилотных летательных аппаратов типа «Герань-2». Всего же в воздушное пространство Украины проникли не менее 100 подобных БПЛА.

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