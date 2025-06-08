Десятки БПЛА «Герань-2» заметили в украинском регионе

В небе над Харьковской областью заметили десятки БПЛА «Герань-2»

Десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань-2» заметили в небе над Харьковской областью. Об обнаружении дронов в украинском регионе сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«В небе над Харьковской областью зафиксированы десятки БПЛА-камикадзе "Герань-2"», — говорится в сообщении.

Ранее тот же канал сообщил, что не менее 100 БПЛА-камикадзе типа «Герань-2» проникли в воздушное пространство Украины. Другие подробности не сообщались.

До того сообщалось, что в ночь на 5 июня ударные дроны «Герань» атаковали здание бывшей колонии, в которой расположен пункт размещения мобилизованных в Вооруженные силы страны (ВСУ) украинцев и резервистов.