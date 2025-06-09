Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:04, 9 июня 2025Бывший СССР

Военкор объяснил военное значение ударов по Ровенской области

Военкор Поддубный: В попавшем под удар Дубно находится логистический узел ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В попавшем под утреннюю комбинированную российскую атаку Дубно кроме аэродрома находится логистический узел Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предприятие топливоснабжения. Военное значение ударов по Ровенской области объяснил в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Помимо аэродрома, в районе Дубно располагается крупный таможенный пост, он же служит логистическим терминалом, через который шла перевалка грузов военного назначения», — говорится в публикации.

В городе также расположено предприятие «Дубнонефтепродукт», которое, по словам военкора, было крупным каналом снабжения украинских войск топливом.

9 июня стало известно, что российские войска в ходе комбинированной атаки поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в результате ударов уничтожили «целое стадо» самолетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взятки, махинации с торгами и «дорожный картель». Что известно о задержанном мэре Красноярска и кто хотел его отставки?

    ФСБ раскрыла ущерб от незаконного вывоза авиачастей из России

    Россиянин на автомобиле вылетел в водоем из-за iPhone

    Появились кадры из атакованной ВСУ Воронежской области

    30 тонн топлива вылилось в Енисей с севшего на мель судна

    Почти два миллиона рублей пропали со счета раненого бойца СВО в российском банке

    Стало известно о массовых попытках вывезти из России беспилотники и военное оборудование

    В ФСБ рассказали о подбитой на СВО военной технике

    Цены в Китае продолжили снижаться

    Названы две причины отключать Bluetooth в смартфоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости