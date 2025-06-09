Военкор объяснил военное значение ударов по Ровенской области

Военкор Поддубный: В попавшем под удар Дубно находится логистический узел ВСУ

В попавшем под утреннюю комбинированную российскую атаку Дубно кроме аэродрома находится логистический узел Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предприятие топливоснабжения. Военное значение ударов по Ровенской области объяснил в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Помимо аэродрома, в районе Дубно располагается крупный таможенный пост, он же служит логистическим терминалом, через который шла перевалка грузов военного назначения», — говорится в публикации.

В городе также расположено предприятие «Дубнонефтепродукт», которое, по словам военкора, было крупным каналом снабжения украинских войск топливом.

9 июня стало известно, что российские войска в ходе комбинированной атаки поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в результате ударов уничтожили «целое стадо» самолетов.