ВС России уничтожили «стадо самолетов» на авиабазе в Ровенской области

Подпольщик Лебедев: ВС России поразили авиабазу в Ровенской области

Российские войска в ходе комбинированной атаки поразили авиабазу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ровенской области. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Минус стадо самолетов в Ровенской области. Самолеты (...) регулярно летали стрелять дальнобойными ракетами», — приводятся в публикации слова подпольщика.

Он отметил, что на территории базы инструкторы стран НАТО проводили обучение украинских пилотов.

Ранее стало известно о начале массированного удара по Украине. Атака продолжается более четырех часов. О взрывах также сообщается в Одесской и Черкасской областях.