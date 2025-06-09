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09:38, 9 июня 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили «стадо самолетов» на авиабазе в Ровенской области

Подпольщик Лебедев: ВС России поразили авиабазу в Ровенской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Российские войска в ходе комбинированной атаки поразили авиабазу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ровенской области. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Минус стадо самолетов в Ровенской области. Самолеты (...) регулярно летали стрелять дальнобойными ракетами», — приводятся в публикации слова подпольщика.

Он отметил, что на территории базы инструкторы стран НАТО проводили обучение украинских пилотов.

Ранее стало известно о начале массированного удара по Украине. Атака продолжается более четырех часов. О взрывах также сообщается в Одесской и Черкасской областях.

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