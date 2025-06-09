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10:19, 9 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названа цель массированного удара по Украине

Полковник Матвийчук: Россия атаковала на Украине систему принятия решений
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины в Ровенской области переоборудовали бывшие запасные командные пункты Закарпатского военного округа в запасные пункты президента и главнокомандующего армией, поэтому Россия провела атаку на систему принятия решений, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по Украине. Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны» указали, что атака стала самой масштабной на Ровенскую область. В частности, сообщается о районах городов Ровно и Дубно.

«На сегодняшний день это запасной пункт президента, главнокомандующего и тому подобное. Я полагаю, что это идет атака именно на систему принятия решений, систему управления войсками, которую мы решили вывести из строя», — прокомментировал Матвийчук.

Эксперт добавил, что массированная атака на Ровенскую область может быть частью плана возмездия за террористические акты на российских стратегических аэродромах. Вместе с тем он отметил, что в настоящее время идет систематическая боевая работа по уничтожению боевой мощи украинской армии, а сегодняшняя атака является лишь напоминанием Украине аккуратнее подходить к выбору целей.

Ранним утром, 9 июня местные жители Ровенской области начали сообщать о прилете сотни дронов по украинскому региону. Сообщается, что не менее 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань-2» было замечено в воздушном пространстве Украины.

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