«Ракеты и дроны мчатся на запад». Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Какие цели удалось поразить?

ВС РФ начали наносить массированный удар по территории Украины

Российские войска в ночь на понедельник, 9 июня, нанесли новый массированный удар по Украине, в особенности по западу страны.

В атаке, по имеющимся данным, участвовали как дроны, так и ракеты, в том числе «Искандер». Ночью на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.

Атака начиналась еще в воскресенье вечером. Местные власти сообщали о прилетах дронов и авиабомб в Киеве и Харькове, в столице страны работали силы ПВО, а также заявлялось об угрозе атаки ракетой «Кинжал». Была информация и о взлетах самолетов Ту-95МС и МиГ-31К.

Под массированный удар попал аэродром на западе Украины

В Ровенской области власти сообщали о мощном воздушном ударе ночью ракетами и беспилотниками. Был атакован аэродром в Дубно — это позднее подтвердил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его данным, на этой авиабазе находились запускавшие дальнобойные ракеты самолеты, а также располагался арсенал ракет. Также Лебедев заявил, что там же иностранные инструкторы проводили обучение украинских пилотов.

Позднее появилась видеозапись ударов по аэродрому, а данные о сильном пожаре раскрыли на сервисе NASA Firms.

Фото: РИА Новости

«Военный осведомитель» со ссылкой на мониторинговые ресурсы добавлял, что в сторону Киева летели шесть баллистических ракетах «Искандер» и еще четыре — в направлении Нежина Черниговской области. Позднее уточнялось, что зафиксировано 18 запущенных по Украине «Искандеров».

Под ударом мог также оказаться остров Змеиный в Черном море, который российские войска заняли в начале СВО, но оставили в качестве «жеста доброй воли» при заключении зерновой сделки в июле. Его могли атаковать четырьмя ракетами Х-22 с ракетоносцев Ту-22М3. Впрочем, по другим данным, часть ракет поразила самоподъемные морские буровые установки.

Кроме того, стало известно о взрывах в Белой Церкви Киевской области, в аэропорту Гостомель под Киевом, в Каневе Черкасской области, в районе Кировограда, Конотопа, Винниц, Ильичевске, Краснополье, Ахтырке, Сумской и Полтавской областях.

Утром в Киеве снова объявили воздушную тревогу, сообщалось о новой вероятной атаке «Кинжалом», а в Ровенской области вновь сообщили о взрывах.

Предыдущий массированный удар по Украине состоялся три дня назад

6 июня стало известно о другом ударе по Украине. Взрывы тогда были зафиксированы в Киеве, Житомире, Чернигове, Одесской, Ровенской, Львовской и Хмельницкой областях, Черкассах.

География ударов была довольно обширной. Тогда множество прилетов пришлось на Киев. В ходе ударов были задействованы беспилотники-камикадзе, ОТРК «Искандер-М», стратегические бомбардировщики Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101, боевые корабли Черноморского флота с ракетами «Калибр», а также другое вооружение.

Так, в Киеве была поражена крупнейшая в городе ТЭЦ. Как сообщил начальник Киевской военной администрации Тимур Ткаченко, на левом берегу украинской столицы в отдельных микрорайонах были возможны аварийные отключения света.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Чернигове, Сумах и Одессе, а очевидцы рассказали о пожарах в Голосеевском и Соломенском районах, а также в Киевской области, Луцке и Тернополе. По данным Telegram-канала WarGonzo, атака осуществлялась «Геранями», баллистическими и крылатыми ракетами.

Кроме того, «Страна.ua» сообщила, что в Тернополе было зафиксировано попадание по промышленным и инфраструктурным объектам. Часть города осталась без света.