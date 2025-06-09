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10:03, 9 июня 2025Россия

«Ракеты и дроны мчатся на запад». Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Какие цели удалось поразить?

ВС РФ начали наносить массированный удар по территории Украины
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в ночь на понедельник, 9 июня, нанесли новый массированный удар по Украине, в особенности по западу страны.

В атаке, по имеющимся данным, участвовали как дроны, так и ракеты, в том числе «Искандер». Ночью на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.

Атака начиналась еще в воскресенье вечером. Местные власти сообщали о прилетах дронов и авиабомб в Киеве и Харькове, в столице страны работали силы ПВО, а также заявлялось об угрозе атаки ракетой «Кинжал». Была информация и о взлетах самолетов Ту-95МС и МиГ-31К.

Под массированный удар попал аэродром на западе Украины

В Ровенской области власти сообщали о мощном воздушном ударе ночью ракетами и беспилотниками. Был атакован аэродром в Дубно — это позднее подтвердил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его данным, на этой авиабазе находились запускавшие дальнобойные ракеты самолеты, а также располагался арсенал ракет. Также Лебедев заявил, что там же иностранные инструкторы проводили обучение украинских пилотов.

Позднее появилась видеозапись ударов по аэродрому, а данные о сильном пожаре раскрыли на сервисе NASA Firms.

Фото: РИА Новости

«Военный осведомитель» со ссылкой на мониторинговые ресурсы добавлял, что в сторону Киева летели шесть баллистических ракетах «Искандер» и еще четыре — в направлении Нежина Черниговской области. Позднее уточнялось, что зафиксировано 18 запущенных по Украине «Искандеров».

Под ударом мог также оказаться остров Змеиный в Черном море, который российские войска заняли в начале СВО, но оставили в качестве «жеста доброй воли» при заключении зерновой сделки в июле. Его могли атаковать четырьмя ракетами Х-22 с ракетоносцев Ту-22М3. Впрочем, по другим данным, часть ракет поразила самоподъемные морские буровые установки.

Кроме того, стало известно о взрывах в Белой Церкви Киевской области, в аэропорту Гостомель под Киевом, в Каневе Черкасской области, в районе Кировограда, Конотопа, Винниц, Ильичевске, Краснополье, Ахтырке, Сумской и Полтавской областях.

Утром в Киеве снова объявили воздушную тревогу, сообщалось о новой вероятной атаке «Кинжалом», а в Ровенской области вновь сообщили о взрывах.

Предыдущий массированный удар по Украине состоялся три дня назад

6 июня стало известно о другом ударе по Украине. Взрывы тогда были зафиксированы в Киеве, Житомире, Чернигове, Одесской, Ровенской, Львовской и Хмельницкой областях, Черкассах.

География ударов была довольно обширной. Тогда множество прилетов пришлось на Киев. В ходе ударов были задействованы беспилотники-камикадзе, ОТРК «Искандер-М», стратегические бомбардировщики Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101, боевые корабли Черноморского флота с ракетами «Калибр», а также другое вооружение.

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Так, в Киеве была поражена крупнейшая в городе ТЭЦ. Как сообщил начальник Киевской военной администрации Тимур Ткаченко, на левом берегу украинской столицы в отдельных микрорайонах были возможны аварийные отключения света.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Чернигове, Сумах и Одессе, а очевидцы рассказали о пожарах в Голосеевском и Соломенском районах, а также в Киевской области, Луцке и Тернополе. По данным Telegram-канала WarGonzo, атака осуществлялась «Геранями», баллистическими и крылатыми ракетами.

Кроме того, «Страна.ua» сообщила, что в Тернополе было зафиксировано попадание по промышленным и инфраструктурным объектам. Часть города осталась без света.

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