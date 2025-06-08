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23:16, 8 июня 2025Бывший СССР

На Украине заявили о массированном российском ударе

Мэр Конотопа Семенихин заявил о массированном российском ударе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мэр города Конотоп Сумской области Артем Семенихин заявил о массированном российском ударе «Шахедами». Его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».

«Все небо в области красное от целей. Такого никогда еще не было», — заявил он.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», позже стало известно, что почти все дроны прошли транзитом на Киев. Украинские мониторинговые ресурсы опубликовали карты атаки.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 июня ударные дроны «Герань» атаковали здание бывшей колонии, в которой расположен пункт размещения мобилизованных в Вооруженные силы страны (ВСУ) украинцев и резервистов. Также налету подвергся городской Прилукский территориальный центр комплектования. Обе цели находятся в Черниговской области.

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