Россия нанесла массированный удар по Украине. Ракеты и «Герани» прилетели в Киев и западные области

ВС РФ нанесли удары по военным объектам и критической инфраструктуре Украины

Вооруженные силы (ВС) России ударили по критической инфраструктуре Украины. Взрывы зафиксированы в Киеве, Житомире, Чернигове, Одесской, Ровенской, Львовской и Хмельницкой областях, Черкассах.

География ударов была довольно обширной. Множество прилетов, в частности, пришлось на Киев. В ходе ударов были задействованы беспилотники-камикадзе, ОТРК «Искандер-М», стратегические бомбардировщики Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101, боевые корабли Черноморского флота с ракетами «Калибр», а также другое вооружение.

В Киеве была поражена крупнейшая в городе ТЭЦ

По предварительным данным, повреждения получила ТЭЦ-5 в Киеве. Как сообщил начальник Киевской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко, на левом берегу украинской столицы в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове, Сумах и Одессе, а очевидцы рассказали о пожарах в Голосеевском и Соломенском районах. Сообщалось также о взрывах в Киевской области, Луцке и Тернополе. По данным Telegram-канала WarGonzo, атака осуществлялась «Геранями», баллистическими и крылатыми ракетами.

Кроме того, украинские СМИ сообщили, что в Тернополе было зафиксировано попадание по промышленным и инфраструктурным объектам. Часть города осталась без света, сообщал мэр. В Киеве в Соломенском районе начался пожар в нежилой зоне — в металлическом ангаре. Возгорания также зафиксированы в Шевченковском районе.

Наряду с этим сообщалось, что ракета Вооруженных сил России уничтожила зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot под Киевом.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харьковской области уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Боец Вооруженных сил (ВС) России, офицер группировки «Север» с позывным Барс сообщил, что в Харьковской области уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины.

«Спецназ 44-го армейского корпуса, (...) действуя на харьковском направлении, с помощью ударных FPV-дронов и коптеров со сбросами уничтожил опорный пункт ВСУ и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом», — заявил военнослужащий.

Ликвидация произошла в лесном массиве. Точное местоположение операции остается неизвестным.

ВСУ потеряли несколько позиций после уничтожения узла связи

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что Вооруженные силы России уничтожили узел связи украинских бойцов у Липцов в Харьковской области. В результате этого противник лишился координации между подразделениями и потерял несколько позиций на данном участке.

Как уточнил Марочко, средства технической разведки армии РФ выявили узел связи украинских войск в районе Липцов. Далее по нему был нанесен удар.

«В результате огневого поражения украинское командование утратило связь с передовыми подразделениями более чем на три часа. Это привело к нарушению взаимодействия, координации и оперативного управления войсками», — уточнил он.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия предупреждала о неизбежном ответе на удары Киева по аэродромам

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых и вылетали беспилотники.

Президент России Владимир Путин предупредил американского коллегу Дональда Трампа, что Москва ответит на атаки Украины на аэродромы.

«Президент Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы», — прокомментировал переговоры с российским коллегой Трамп.

После этого посольство США на Украине предупредило сограждан о возможном «мощном ударе» по территории республики со стороны Москвы. «Россия увеличила интенсивность своих ракетных и беспилотных атак против Украины в последние недели, и в настоящее время сохраняется риск значительных воздушных атак», — говорилось в заявлении на сайте диппредставительства.

Украина за ночь выпустила по России 174 беспилотника

Украина за ночь выпустила по территории России 174 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), рассказали в Минобороны России.

По сообщению оборонного ведомства, все БПЛА Вооруженных сил Украины были уничтожены и перехвачены над регионами. Уточняется, что попытка атаки была предотвращена в Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областях, а также в Московском регионе и республике Крым.

Кроме беспилотников ВСУ попытались ударить по территории России тремя управляемыми ракетами «Нептун-МД». Они были уничтожены над акваторией Черного моря.