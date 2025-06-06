Марочко: Бойцы ВСУ потеряли позиции после уничтожения узла связи бойцами РФ

Вооруженные силы России уничтожили узел связи украинских бойцов у Липцов в Харьковской области. В результате этого противник лишился координации между подразделениями и потерял несколько позиций на данном участке, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Как он уточнил, средства технической разведки армии РФ выявили узел связи украинских войск в районе Липцов. Далее по нему был нанесен удар.

«В результате огневого поражения украинское командование утратило связь с передовыми подразделениями более чем на три часа. Это привело к нарушению взаимодействия, координации и оперативного управления войсками», — уточнил он.

Накануне Андрей Марочко рассказал, что ВСУ усилили наступление в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики. По его словам, бойцы РФ ведут маневренную оборону у населенного пункта, а ситуация в районе сложная, но контролируемая.