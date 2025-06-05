Марочко: ВСУ усилили наступление в районе Торского

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили наступление в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«За последние несколько суток украинские боевики в разы усилили действия наступательного характера в районе населенного пункта Торское в ДНР», — рассказал Марочко.

Он добавил, что ВС России ведут маневренную оборону у населенного пункта, а ситуация в районе сложная, но контролируемая.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные начали формировать огневой мешок для ВСУ под Харьковом. По его словам, ВС России после взятия в Харьковской области населенного пункта Кондрашовка продолжили наступление. Российские войска заняли более выгодные рубежи в лесном массиве южнее населенного пункта.