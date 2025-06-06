Стало известно об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: В Харьковской области уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ

В Харьковской области уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил боец Вооруженных сил (ВС) России, офицер группировки «Север» с позывным Барс, передает РИА Новости.

«Спецназ 44-го армейского корпуса (...) действуя на харьковском направлении, с помощью ударных FPV-дронов и коптеров со сбросами уничтожил опорный пункт ВСУ и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом», — заявил военнослужащий.

Ликвидация произошла в лесном массиве. Точное местоположение операции остается неизвестным.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС России уничтожили узел связи украинских бойцов у Липцов в Харьковской области. Уточняется, что ВСУ потеряли несколько позиций после этого.