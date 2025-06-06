ВС России нанесли удары по критической инфраструктуре Украины

ВС России наносят удары по критической инфраструктуре Украины, повреждена ТЭЦ

ВС России наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, повреждена ТЭЦ-5 в Киеве. Начальник Киевской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко сообщил, что на левом берегу столицы Украины в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Чернигове, Сумах и Одессе. Также очевидцы рассказали о пожарах в Голосеевском и Соломенском районах.

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Так, под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп расстроен и озабочен тем, что атака беспилотников ВСУ на российские аэродромы и возможный ответ Москвы могут подорвать мирный процесс по Украине.