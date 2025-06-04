Посольство США предупредило об угрозе «мощного удара» по Украине

Посольство США на Украине предупредило сограждан о возможном «мощном ударе» по территории республики со стороны России. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте диппредставительства.
«Россия увеличила интенсивность своих ракетных и беспилотных атак против Украины в последние недели, и в настоящее время сохраняется риск значительных воздушных атак», — сказано в заявлении.
В связи с этим посольство призвало американцев, находящихся на территории Украины, соблюдать осторожность и узнать, где находятся ближайшие укрытия. Также им рекомендуют запастись водой, едой и лекарствами.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил главу США Дональда Трампа, что Москва ответит на недавние атаки Украины на аэродромы.