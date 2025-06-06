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04:41, 6 июня 2025Россия

Российская ракета уничтожила ЗРК Patriot под Киевом

Ракета ВС России уничтожила ЗРК Patriot под Киевом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Ракета ВС России уничтожила зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot под Киевом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что украинские операторы выпустили четыре ракеты против российского «Искандера», однако ЗРК Patriot это не спасло.

Ранее Армия России нанесла удар по палаточному лагерю двух бригад Вооруженных Сил Украины.

До этого Министерство обороны сообщило об ударе «Искандером» по американской по американскому зенитному ракетному комплексу Patriot. В результате атаке были уничтожены две пусковые установки.

Также в мае российский «Искандер» ударил по украинскому полигону в Сумской области, в результате было уничтожено около 70 украинских военнослужащих, в частности 20 инструкторов.

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