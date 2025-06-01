Россия ударила «Искандером» по палаточному лагерю двух бригад ВСУ

Армия России нанесла удар по палаточному лагерю двух бригад Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Уточняется, что в результате атаки ракеты «Искандер» был поражен палаточный лагерь 158-й отдельной механизированной бригады и 33-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
По данным Минобороны, палаточный лагерь располагался на полигоне «Новомосковск» в районе населенного пункта Гвардейское в Днепропетровске.
Ранее Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по американской по американскому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) Patriot. В результате атаке были уничтожены две пусковые установки.