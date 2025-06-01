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20:15, 1 июня 2025Бывший СССР

Россия ударила «Искандером» по палаточному лагерю двух бригад ВСУ

Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по палаточному лагерю бригад ВСУ
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: РИА Новости

Армия России нанесла удар по палаточному лагерю двух бригад Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Уточняется, что в результате атаки ракеты «Искандер» был поражен палаточный лагерь 158-й отдельной механизированной бригады и 33-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

По данным Минобороны, палаточный лагерь располагался на полигоне «Новомосковск» в районе населенного пункта Гвардейское в Днепропетровске.

Ранее Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по американской по американскому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) Patriot. В результате атаке были уничтожены две пусковые установки.

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