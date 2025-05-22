Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:24, 22 мая 2025Россия

Российские войска ударили «Искандером» по американскому ЗРК

Минобороны отчиталось об ударе «Искандером» по американскому ЗРК Patriot
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские войска нанесли удар из ракетного комплекса «Искандер» по американскому зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) Patriot. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В результате атаки были уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления, а также радиолокационная станция комплекса, добавили в оборонном ведомстве.

Помимо того, военнослужащие России нанесли поражение цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности, военному аэродрому, радиолокационным станциям ПВО, складам ракетно-артиллерийского вооружения и БПЛА, а также живой силе противника.

Ранее российский «Искандер» ударил по украинскому полигону в Сумской области, в результате было уничтожено около 70 украинских военнослужащих, в частности, 20 инструкторов. Момент поражения лагеря засняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался против «безусловного» прекращения огня на Украине. Он заявил, что и Путин якобы не намерен завершать конфликт

    Россиянам раскрыли законный способ взять семейную ипотеку несколько раз

    Еще пятерых украинских военных осудили за преступления против жителей Курской области

    Российская компания за три года нарастила производство до 25 раз

    Украинскому военному министру возведут памятник

    Захарова предложила обвинить инопланетян

    Оправдавшего допинг редкими мутациями Устюгова окончательно лишили медалей

    Путин наградил Лаврова орденом

    Фермер нашел на своем участке 150 тонн золота

    В Москве собака решила заглянуть к бобрам и застряла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости