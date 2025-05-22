Российские войска ударили «Искандером» по американскому ЗРК

Минобороны отчиталось об ударе «Искандером» по американскому ЗРК Patriot

Российские войска нанесли удар из ракетного комплекса «Искандер» по американскому зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) Patriot. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В результате атаки были уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления, а также радиолокационная станция комплекса, добавили в оборонном ведомстве.

Помимо того, военнослужащие России нанесли поражение цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности, военному аэродрому, радиолокационным станциям ПВО, складам ракетно-артиллерийского вооружения и БПЛА, а также живой силе противника.

Ранее российский «Искандер» ударил по украинскому полигону в Сумской области, в результате было уничтожено около 70 украинских военнослужащих, в частности, 20 инструкторов. Момент поражения лагеря засняли на видео.