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08:22, 6 июня 2025Россия

Россия нанесла удар по военным объектам Украины ракетами и беспилотниками

ВС России нанесли удар по военным объектам Украины баллистическими ракетами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками в ночь на пятницу, 6 июня. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

ВС России нанесли удар по военным объектам и инфраструктуре Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Киевской области, Луцке, в Чернигове и в Тернополе. По данным Telegram-канала WarGonzo, атака осуществлялась «генеранями», баллистическими и крылатыми ракетами.

В результате были повреждены промышленные и инфраструктурные объекты. Также отмечается, что Тернополь частично обесточен. Кроме того, в Луцке вспыхнул пожар в многоэтажном здании, а также были повреждены коммерческие объекты и частные автомобили. В Киеве, по данным украинских пабликов, загорелся ангар на площади около 500 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что Украина за ночь выпустила по территории России 174 беспилотника. ВСУ также попытались ударить по территории России тремя управляемыми ракетами «Нептун-МД».

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