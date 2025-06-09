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08:52, 9 июня 2025Бывший СССР

Появились подробности массированного удара на Украине

«РВ»: ВС России ударили по Киеву и Ровно в ходе массированного удара
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам инфраструктуры в Киеве, Ровенской и Одесской областях в ходе массированного удара в ночь на 9 июня. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Взрывы снова прогремели в Киеве, в Белой Церкви Киевской области, также под ударом аэропорт Гостомель. Серия из 6-7 взрывов прогремела в Ровно», — подчеркнули авторы канала.

ВС России также нанесли удар по газодобывающим морским платформам в Черном море у берегов Одессы. Сообщается о поражении объектов Вооруженных сил Украины в Дубно Ровенской области, в Печенегах и Богодухове Харьковской области, а также в окрестностях Винницы.

Ранее стало известно о начале массированного удара по Украине. По сообщениям «РВ», ВС России ударили ракетами и беспилотниками по западным областям Украины.

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