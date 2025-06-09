Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 9 июня 2025Россия

Российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на теракты Украины

Минобороны: ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на теракты Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по аэродрому украинских войск в ответ на произошедшие теракты. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что цель атаки находилась в районе населенного пункта Дубно Ровенской области. На аэродроме Вооруженных сил Украины (ВСУ) базировались самолеты тактической авиации.

«Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам», — говорится в сообщении.

Помимо того, был нанесен удар по предприятиям, которые производили оружие и военную технику, складам с боеприпасами и цехам сборки БПЛА. Все назначенные объекты были поражены, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Об ударе по объекту в Ровенской области сообщал ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в результате ударов уничтожили «целое стадо» самолетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на несостоявшийся обмен пленными

    В Москве опровергли обвинения Киева в давлении на переговорщиков в вопросе обмена пленными

    Ключевой агрорегион России лишится значительной части урожая яблок

    Зебра пролетела по небу и попала на видео

    В Москве стало больше нераспроданного жилья

    Раскрыт долларовый гонорар датчанки Аннабель в украинском батальоне «Арей»

    В Минобороны раскрыли подробности боев в Сумской области

    Минобороны России заявило об увеличении площади контроля в Днепропетровской области

    Над Россией взойдет «клубничная луна»

    Российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на теракты Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости