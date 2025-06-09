Российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на теракты Украины

Минобороны: ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на теракты Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по аэродрому украинских войск в ответ на произошедшие теракты. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что цель атаки находилась в районе населенного пункта Дубно Ровенской области. На аэродроме Вооруженных сил Украины (ВСУ) базировались самолеты тактической авиации.

«Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам», — говорится в сообщении.

Помимо того, был нанесен удар по предприятиям, которые производили оружие и военную технику, складам с боеприпасами и цехам сборки БПЛА. Все назначенные объекты были поражены, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Об ударе по объекту в Ровенской области сообщал ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в результате ударов уничтожили «целое стадо» самолетов.