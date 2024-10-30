Появились снимки Генштаба ВСУ после удара российских войск

Опубликованы кадры поврежденного здания Генштаба ВСУ после атаки ВС России

В сети появились снимки поврежденного после атаки российских войск Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фотографию выложил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

На опубликованной фотографии видно многоэтажное здание с частично разрушенной крышей. Также видны обрушившиеся парапеты, на месте повреждений находится сотрудник экстренных служб.

Утром 29 октября в Киеве раздались взрывы. Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Соломенский район были направлены бригады скорой медицинской помощи.