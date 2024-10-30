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14:14, 30 октября 2024Бывший СССР

Появились снимки Генштаба ВСУ после удара российских войск

Опубликованы кадры поврежденного здания Генштаба ВСУ после атаки ВС России

Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

В сети появились снимки поврежденного после атаки российских войск Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фотографию выложил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

На опубликованной фотографии видно многоэтажное здание с частично разрушенной крышей. Также видны обрушившиеся парапеты, на месте повреждений находится сотрудник экстренных служб.

Утром 29 октября в Киеве раздались взрывы. Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Соломенский район были направлены бригады скорой медицинской помощи.

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      Илья Таксюр
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