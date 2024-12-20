Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:24, 20 декабря 2024Бывший СССР

«Среди военных и руководства истерика». При ударе по штабу СБУ ликвидированы высокопоставленные офицеры ВСУ

Опубликовано фото последствий удара возмездия ВС РФ по пункту управления СБУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: ГСЧС Украины

В пятницу, 20 декабря, Россия нанесла так называемый удар возмездия по территории Украины. В ответ на атаку украинских войск по Ростовской области Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью высокоточного оружия большой дальности поразили здания Службы безопасности Украины (СБУ) и конструкторского бюро (КБ) «Луч». Фотографии с последствиями удара опубликовал Telegram-канал Shot.

На снимках, обнародованных в сети, видно желтое здание с выбитыми окнами. Возле него можно заметить поврежденные транспортные средства и обломки сооружения, разлетевшиеся по парковке.

Фото: ГСЧС Украины

При ударе по штабу СБУ были уничтожены высокопоставленные сотрудники ВСУ

По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, при ударе по пункту управления СБУ в Киеве могли быть ликвидированы несколько высокопоставленных сотрудников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако официально эта информация пока не подтверждалась.

По слухам, погибло несколько высоких чинов армейских и спецслужбистов. Также говорят о гибели трех высоких чинов из ТЦК

Сергей Лебедевкоординатор пророссийского николаевского сопротивления

Подпольщик сообщил, что после атаки в Киеве начались выборочные проверки СБУ. Украинские военные принялись останавливать машины, городской транспорт, проверять у людей телефоны и документы.

«Киевляне пишут, что среди военных и руководства города какая-то истерика», — указал Лебедев.

Военкор назвал удар по управлению СБУ ответом на подрыв генерала Кириллова

Военный корреспондент Семен Пегов заявил, что удар по управлению СБУ стал ответом на подрыв главы войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Рискнем предположить, что удар по пункту управления СБУ — это наш ответ на гибель генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, убитого несколько дней назад в результате теракта, организованного спецслужбами Украины

Семен Пеговвоенный корреспондент

В сети также распространилась информация, что удар стал возмездием за подрыв российского офицера.

Фото: ГСЧС Украины

При этом Министерство обороны России отметило, что нанесенный 20 декабря удар стал ответом на атаку ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области. В российском оборонном ведомстве также отметили, что Киев в ударе поддерживали «западные кураторы».

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не оставляет безответными удары вглубь России, и напомнил про соответствующие слова президента России Владимира Путина.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Среди военных и руководства истерика». При ударе по штабу СБУ ликвидированы высокопоставленные офицеры ВСУ

      Астролог из «Давай поженимся!» сделала прогноз на 2025 год

      Изменение климата связали с землетрясениями

      Генерала Кириллова похоронили. С ним простились Белоусов и Шойгу

      Омбудсмены России и Украины передали по 1500 рождественских посылок для военнопленных

      США провели переговоры об исключении ХТШ из перечня террористов

      Тренер посоветовал эффективное упражнение для прокачки верха тела

      Набиуллина назвала самый грозный вызов для российских банков

      Глава района в Курской области раскрыл детали массированного ракетного обстрела

      Набиуллина прокомментировала ситуацию с ключевой ставкой и курсом рубля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше