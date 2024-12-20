«Среди военных и руководства истерика». При ударе по штабу СБУ ликвидированы высокопоставленные офицеры ВСУ

Опубликовано фото последствий удара возмездия ВС РФ по пункту управления СБУ

В пятницу, 20 декабря, Россия нанесла так называемый удар возмездия по территории Украины. В ответ на атаку украинских войск по Ростовской области Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью высокоточного оружия большой дальности поразили здания Службы безопасности Украины (СБУ) и конструкторского бюро (КБ) «Луч». Фотографии с последствиями удара опубликовал Telegram-канал Shot.

На снимках, обнародованных в сети, видно желтое здание с выбитыми окнами. Возле него можно заметить поврежденные транспортные средства и обломки сооружения, разлетевшиеся по парковке.

Фото: ГСЧС Украины

При ударе по штабу СБУ были уничтожены высокопоставленные сотрудники ВСУ

По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, при ударе по пункту управления СБУ в Киеве могли быть ликвидированы несколько высокопоставленных сотрудников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако официально эта информация пока не подтверждалась.

По слухам, погибло несколько высоких чинов армейских и спецслужбистов. Также говорят о гибели трех высоких чинов из ТЦК Сергей Лебедев координатор пророссийского николаевского сопротивления

Подпольщик сообщил, что после атаки в Киеве начались выборочные проверки СБУ. Украинские военные принялись останавливать машины, городской транспорт, проверять у людей телефоны и документы.

«Киевляне пишут, что среди военных и руководства города какая-то истерика», — указал Лебедев.

Военкор назвал удар по управлению СБУ ответом на подрыв генерала Кириллова

Военный корреспондент Семен Пегов заявил, что удар по управлению СБУ стал ответом на подрыв главы войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Рискнем предположить, что удар по пункту управления СБУ — это наш ответ на гибель генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, убитого несколько дней назад в результате теракта, организованного спецслужбами Украины Семен Пегов военный корреспондент

В сети также распространилась информация, что удар стал возмездием за подрыв российского офицера.

Фото: ГСЧС Украины

При этом Министерство обороны России отметило, что нанесенный 20 декабря удар стал ответом на атаку ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области. В российском оборонном ведомстве также отметили, что Киев в ударе поддерживали «западные кураторы».

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не оставляет безответными удары вглубь России, и напомнил про соответствующие слова президента России Владимира Путина.