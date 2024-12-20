Россия раскрыла подробности массированного удара по объектам в Киеве. Что стало целью?

ВС РФ в ответ на удар ВСУ по Ростовской области поразили здания СБУ и КБ «Луч»

В Минобороны России раскрыли детали ответного удара по Украине 20 декабря. В российском оборонном ведомстве заявили, что удар был нанесен в ответ на совершенную 18 декабря атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области.

Так, российские военные поразили здания Службы безопасности Украины (СБУ) и конструкторского бюро (КБ) «Луч». Как сообщили в Минобороны РФ, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности. Кроме перечисленных объектов, удару подверглись позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве отметили, что удар ВСУ ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области поддерживался «западными кураторами».

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

ВСУ 18 декабря ударили Storm Shadow и ATACMS по Ростовской области

Вооруженные силы Украины 18 декабря нанесли удар ракетами Storm Shadow и ATACMS по Ростовской области, сообщали в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, по российскому региону было выпущено шесть ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow. В Минобороны РФ сообщили, что российские войска вступили в противоракетный бой, сбили все снаряды ATACMS и три из четырех ракет Storm Shadow.

«Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината ["Каменский"]», — сообщили в Минобороны.

Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что под удар попали Таганрог, Батайск, Ростов, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск. Большую часть воздушных целей удалось нейтрализовать, однако не обошлось без последствий. Так, в результате удара дронов вспыхнул пожар на нефтебазе «НЗНП» в Новошахтинске. Кроме того, при падении обломков беспилотника был ранен один человек, ему была оказана медицинская помощь.

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер, комментируя удар ВСУ дальнобойными западными ракетами по Ростовской области, заявил, что США и НАТО показали свою слабость в конфликте на Украине.

«Эта война превратилась в жалкое упражнение в бесполезности для США/НАТО и их незадачливого украинского пушечного мяса», — написал он.

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

20 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога

Рано утром в пятницу, 20 декабря, стало известно, что по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, предупреждение начало действовать в 07:35 по московскому времени в украинской столице, после чего в течение трех минут сирены прозвучали во всех регионах республики.

Позже поступила информация, что в Киеве произошли три серии взрывов. В окрестностях аэропорта Борисполь под Киевом загорелись склады после удара Вооруженных сил России.

«Под Киевом масштабный пожар на складе в результате ночной атаки (...). Произошло возгорание складского помещения площадью 15 тысяч квадратных метров», — сообщило издание «РБК-Украина».

Взрывы прозвучали и в городе Переяслав Киевской области.