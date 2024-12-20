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08:53, 20 декабря 2024Мир

В США заявили о слабости НАТО после удара ВСУ по Ростовской области

Шрайвер: США и НАТО показали свою слабость после удара ВСУ по Ростовской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

США и НАТО показали свою слабость в конфликте на Украине. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

«Эта война превратилась в жалкое упражнение в бесполезности для США/НАТО и их незадачливого украинского пушечного мяса», — написал он.

Уточняется, что таким образом американский аналитик отреагировал на удар Вооруженным сил Украины (ВСУ) дальнобойными западными ракетами по Ростовской области.

Ранее стало известно, что Украина выпустила десять ракет по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. По данным Минобороны, российским ПВО удалось уничтожить шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и три из четырех британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow.

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