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19:18, 19 декабря 2024Россия

ВСУ ударили по российскому комбинату ракетами ATACMS и Storm Shadow. В Минобороны рассказали, как отражали атаку

Минобороны заявило об ударе ВСУ по Ростовской области ATACMS и Storm Shadow
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lewis Joly / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили десять ракет по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. По данным Минобороны, в общей сложности российским системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и три из четырех британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow.

Сама атака произошла в среду, 18 декабря, уточнили в ведомстве.

В Минобороны привели подробности отражения атаки

По данным оборонного ведомства, в ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбиты все американские ракеты и три Storm Shadow.

Фото: РИА Новости

Еще одна крылатая ракета в результате работы российских военных была отклонена от объекта атаки. В результате ее падения оказалось повреждено техническое строение на территории комбината.

Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа

Минобороны России

Цель украинской атаки — «Комбинат Каменский», который был основан в 1939 году. Предприятие выпускает химическую продукцию гражданского и военного назначения и входит в число системообразующих.

ВСУ выпустили в сторону Ростовской области несколько десятков беспилотников

По российскому региону в четверг, 19 декабря, была совершена массированная атака со стороны ВСУ. По информации исполняющего обязанности главы Ростовской области Юрия Слюсаря, всего со стороны Украины было выпущено три ракеты и более 30 беспилотников.

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Под удар попали Таганрог, Батайск, Ростов, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск.

Слюсарь уточнил, что большую часть воздушных целей удалось нейтрализовать, однако не обошлось без последствий — в результате налета дронов пожар вспыхнул на нефтебазе «НЗНП» в Новошахтинске. Возгорание было ликвидировано в 06:45.Помимо этого, при падении обломков беспилотника был ранен один человек, ему оказали медпомощь.

В общей сложности за минувшую ночь в небе над Россией сбили 84 дрона. Помимо Ростовской области, ВСУ атаковали Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Тамбовскую области.

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