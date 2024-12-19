ВСУ атаковали Белгородскую область во время прямой линии с Путиным

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгороду и другим населенным пунктам области прямо во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В своем выступлении глава государства затронул и вопросы помощи приграничью.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сбили украинский беспилотник. Его обломки упали на стоянке социального объекта — повреждения получили семь автомобилей. Кроме того, в одном из зданий повреждены остекление и дверь. Между тем в Шебекинском округе в хуторе Балки в результате прилета снаряда в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены крыши, заборы и надворные постройки.

В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал возле частного домовладения — в результате удара выбиты окна и посечен забор.

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Путин пообещал, что Белгородской и Брянской областям уделят внимание

На прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, глава государства заявил, что Белгородская и Брянская области, как и Курская, не останутся без внимания со стороны властей.

«Я уже говорил, у нас есть в отношении Курской области программа восстановления… которой и средства выделяются, они практически выделены уже. То же самое будет происходить и происходит, конечно, и в других приграничных областях», — сказал он.

Кроме того, Путин поддержал идею создания единого окна для вынужденных переселенцев из российского приграничья, подвергшегося атакам ВСУ. Речь идет о поддержке жителей Курской и Белгородской областей. Как указала журналистка Ксения Собчак, основными проблемами для них остаются трудоустройство и устройство детей в детские сады. Путин обещал, что подумает над вопросом, обсудит тему с профильными ведомствами и Минобороны. Он также поблагодарил Собчак за ее усилия.

Обстрел Белгорода во время прямой линии с Путиным назвали цинизмом

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал циничным обстрел Белгородской области во время прямой линии президента.

Ничего нового в этом нет, они, по-моему, превзошли по цинизму самые печально известные века — 16-й, 17-й век в расчете на то, что им все будет прощено и их закроет западная военно-политическая машина, поэтому они действуют нагло. Но оценка всему этому будет дана Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Во время прямой линии с Путиным в трех регионах объявляли воздушную опасность — в Севастополе, Белгородской и Херсонской областях. Еще в одном российском регионе — Курской области — также звучали сирены воздушной тревоги. Перед началом мероприятия с президентом России Украина также атаковала Белгородскую область с помощью беспилотника.