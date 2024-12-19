Путин поддержал идею создания единого окна для вынужденных переселенцев из приграничья

Путин поддержал идею единого окна для вынужденных переселенцев из приграничья

Президент Владимир Путин поддержал идею создания единого окна для вынужденных переселенцев из российского приграничья, подвергшегося атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Речь идет о поддержке жителей Курской и Белгородской областей. Как отметила журналистка Ксения Собчак, задавая вопрос президенту, основными проблемами для них остаются трудоустройство и устройство детей в детские сады.

«Я подумаю сам, как это сделать, и обязательно попрошу соответствующие наши ведомства и Минобороны, и с губернатором поговорим. Как, каким образом объединить эти усилия, одно окно создать либо какой-то инструмент для координации усилий. Обязательно подумаем», — отметил Путин.

Путин также обратился к волонтерам, которые оказывают помощь населению, и поблагодарил их. «Они не просто работают, они собой рискуют. Есть и потери, к сожалению, среди волонтеров», — сказал президент.

Ранее Путин ответил на вопрос об отсутствии выплат защитникам Курской области и пообещал разобраться со статусом участника специальной военной операции (СВО) для бойцов, задействованных в боях в российском приграничье.