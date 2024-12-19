Три губернатора объявили воздушную опасность во время прямой линии Путина

Развожаев, Сальдо и Гладков объявили воздушную опасность во время прямой линии

В Севастополе, Белгородской области и Херсонской области объявили воздушную опасность во время прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом заявили губернаторы Михаил Развожаев, Вячеслав Гладков и Владимир Сальдо в своих Telegram-каналах.

По данным Telegram-канала, занимающегося мониторингом объявления воздушных тревог, южным регионам России следует опасаться запусков ракет Storm Shadow.

«Весь юг. Авиационная ракетная опасность. Будут производиться запуски "Штормов"», — говорится в сообщении.

Еще в одном российском регионе — Курской области — также звучали сирены воздушной тревоги, сообщил военкор и предприниматель Роман Алехин.

«Куряне смотрят прямую линию с президентом под звуки воздушной тревоги ракетной опасности!», — написал он.

Перед началом мероприятия с президентом России Украина также атаковала Белгородскую область с помощью беспилотника. Как сообщили в оборонном ведомстве, попытка атаки произошла около 10:10 по московскому времени.