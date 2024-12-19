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11:25, 19 декабря 2024Россия

Украина атаковала российский регион перед началом прямой линии Путина

МО РФ: средства ПВО сбили украинский БПЛА над территорией Белгородской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украина атаковала территорию Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Это следует из сообщения Министерства обороны России в Telegram.

Как сообщили в оборонном ведомстве, попытка атаки произошла около 10:10 по московскому времени (совпадает с местным), перед началом прямой линии президента России Владимира Путина, которая запланирована на 12:00.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили БПЛА, о повреждениях и пострадавших на земле в регионе не сообщается.

Ранее сообщалось, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали нефтебазу в Новошахтинске Ростовской области. Осколки одного из уничтоженных БПЛА, предварительно, упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, там начался пожар.

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