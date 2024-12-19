Украина атаковала российский регион во время прямой линии Путина

Украина атаковала Белгородскую область во время прямой линии Путина

Украина атаковала Белгородскую область во время прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом — был сбит украинский беспилотник. Его обломки упали на стоянке социального объекта — в результате повреждения получили семь автомобилей. Кроме того, в одном из зданий повреждены остекление и дверь.

FPV-дрон сдетонировал возле частного домовладения в селе Двулучное Валуйского округа. В доме выбило окна, посекло забор, а у рядом припаркованного легкового автомобиля выбило остекление, посекло кузов.

В Шебекинском округе в хуторе Балки в результате прилета снаряда в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены крыши, заборы и надворные постройки.

В эти минуты в Гостином Дворе в Москве проходит прямая линия президента, совмещенная в 2024 году с большой итоговой пресс-конференцией.

Во время прямой линии Путина воздушную опасность объявляли сразу в трех российских регионах — Севастополе, Белгородской области и Херсонской области.

