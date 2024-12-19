Украина атаковала российский регион во время прямой линии Путина

Украина атаковала Белгородскую область во время прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом — был сбит украинский беспилотник. Его обломки упали на стоянке социального объекта — в результате повреждения получили семь автомобилей. Кроме того, в одном из зданий повреждены остекление и дверь.
FPV-дрон сдетонировал возле частного домовладения в селе Двулучное Валуйского округа. В доме выбило окна, посекло забор, а у рядом припаркованного легкового автомобиля выбило остекление, посекло кузов.
В Шебекинском округе в хуторе Балки в результате прилета снаряда в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены крыши, заборы и надворные постройки.
В эти минуты в Гостином Дворе в Москве проходит прямая линия президента, совмещенная в 2024 году с большой итоговой пресс-конференцией.
Во время прямой линии Путина воздушную опасность объявляли сразу в трех российских регионах — Севастополе, Белгородской области и Херсонской области.