Путин сказал Собчак спасибо на прямой линии

Путин поблагодарил Собчак за помощь жителям Белгородской и Курской областей

Президент России Владимир Путин поблагодарил журналистку Ксению Собчак во время прямой линии за помощь жителям приграничных Курской и Белгородской областей, пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Трансляцию ведет ТАСС в соцсети «Вконтакте».

Журналистка рассказала, что она и другие неравнодушные граждане помогают жителям приграничных регионов. «Спасибо за что, что вы это делаете. Это чрезвычайно важная вещь», — сказал Путин.

Собчак предложила российскому лидеру создать единое окно для подобных общественных и гражданских инициатив. Путин пообещал, что обсудит этот вопрос с профильными ведомствами.

Ранее Путин шуткой ответил на слова своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, назвавшего блогера Влада Бумагу «нетрадиционным гостем». В беседе с блогером президент также обсудил ограничение работы YouTube.