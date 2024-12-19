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15:24, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

Путин сказал Собчак спасибо на прямой линии

Путин поблагодарил Собчак за помощь жителям Белгородской и Курской областей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил журналистку Ксению Собчак во время прямой линии за помощь жителям приграничных Курской и Белгородской областей, пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Трансляцию ведет ТАСС в соцсети «Вконтакте».

Журналистка рассказала, что она и другие неравнодушные граждане помогают жителям приграничных регионов. «Спасибо за что, что вы это делаете. Это чрезвычайно важная вещь», — сказал Путин.

Собчак предложила российскому лидеру создать единое окно для подобных общественных и гражданских инициатив. Путин пообещал, что обсудит этот вопрос с профильными ведомствами.

Ранее Путин шуткой ответил на слова своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, назвавшего блогера Влада Бумагу «нетрадиционным гостем». В беседе с блогером президент также обсудил ограничение работы YouTube.

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