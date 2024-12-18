Минобороны РФ показало на карте регионы, находящиеся в зоне досягаемости ATACMS

Министерство обороны России в среду, 18 декабря, показало карту, на которой обозначены регионы страны, попавшие в зону досягаемости поставленного Западом Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойного вооружения. Соответствующее изображение появилось на слайде во время брифинга начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова для иностранных военных атташе.

В зоне поражения оказались 15 регионов России

Согласно представленной карте, в зоне досягаемости западных дальнобойных ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG находятся недавно присоединившиеся к России Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области, а также граничащие с Украиной Белгородская, Брянская и Курская области. Помимо этого, снаряды могут поразить объекты на территории Крыма, Краснодарского края, Волгоградской, Орловской, Воронежской, Тамбовской, Смоленской и Калужской областей.

Кроме того, по данным Минобороны, португальский многоцелевой беспилотный летательный аппарат двойного назначения Tekever AR3 может ударить по некоторым регионам Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов, так как дальность его полета составляет около тысячи километров.

Фото: Дмитрий Харичков / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Герасимов обвинил США в непосредственном участии в конфликте

Начальник Генштаба ВС России в ходе брифинга заявил, что США являются непосредственными участниками конфликта, так как санкционировали совместно с союзниками применение своих систем оружия большой дальности по территории в глубине РФ. По словам Герасимова, это является эскалацией конфликта.

По сути США разрешили сами себе применять эти системы по территории России Валерий Герасимов начальник Генштаба Вооруженных сил России

Он пояснил, что украинские военнослужащие не имеют возможности самостоятельно вводить данные космической разведки, чтобы обеспечить подготовку полетных заданий для ракет.

Также Герасимов обозначил порог ядерного сдерживания и назвал условие применения такого оружия. В частности, он пообещал ответ на любые угрозы безопасности страны.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что на любые угрозы безопасности Россия примет необходимые ответные меры», — заверил начальник Генштаба ВС РФ, добавив, что в случае угрозы будет «применено то оружие, которое посчитаем целесообразным».

Путин также сделал предупреждение Западу

Президент России Владимир Путин 21 ноября сообщил, что ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины, который находится в Днепропетровске.

Глава государства назвал запуск «Орешника» ясным и понятным предупреждением Западу. «Ответ всегда будет», — предупредил российский лидер.

ВСУ уже пытались ударить по России баллистическими ракетами

Киев ранее неоднократно предпринимал попытки ударов по территории России западными баллистическими ракетами. Об одной из таких попыток сообщило Министерство обороны России 25 ноября в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции. Тогда средствами противовоздушной обороны были перехвачены восемь баллистических ракет.

В ночь на 11 декабря ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS производства США по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе разбирательства было достоверно установлено применение шести американских ракет. В ведомстве уточнили, что две из них сбил расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», остальные были отклонены при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

Фото: Defense Ministry / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Значение ударов ВСУ ракетами ATACMS по России оценили

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что запуск Украиной ракет ATACMS по территории России не имеет военного значения.

Еще один запуск очень дорогих ракет, ничего не дающий с практической точки зрения. Постоянное желание пересечь красные линии России не помогает Украине Александр Меркурис британский аналитик

По мнению эксперта, единственной целью ударов дальнобойным западным оружием по РФ является попытка «вызвать у России какую-то реакцию, какой-то массированный военный ответ».

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» тоже высказался об ударах Киева по территории России западным дальнобойным оружием. По его словам, они не наносят серьезного ущерба с военной точки зрения.