Минобороны заявило об ударе ВСУ ракетами ATACMS по военному аэродрому в России

МО РФ: ВСУ атаковали Таганрог шестью ракетами ATACMS, РФ даст ответ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами ATACMS производства США по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как подчеркнули в ведомстве, в ходе разбирательства было достоверно установлено применение шести американских ракет. Две из них сбил расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», остальные — отклонены при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

По данным Минобороны, в результате падения фрагментов ракеты среди российских военных есть пострадавшие. Также незначительные повреждения получили два здания на технической территории аэродрома, три военных автомобиля, а также гражданские машины на стоянке аэродрома. «Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — заверили в российском оборонном ведомстве.

ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу 11 декабря. По словам очевидцев, в городе прогремело не менее десяти взрывов. Изначально временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял, что повреждения получил местное промышленное предприятие, а также 14 машин, на его парковке. В сети также появилось видео с последствиями атаки.

