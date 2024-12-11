Минобороны заявило об ударе ВСУ ракетами ATACMS по военному аэродрому в России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами ATACMS производства США по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.
Как подчеркнули в ведомстве, в ходе разбирательства было достоверно установлено применение шести американских ракет. Две из них сбил расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», остальные — отклонены при помощи средств радиоэлектронной борьбы.
По данным Минобороны, в результате падения фрагментов ракеты среди российских военных есть пострадавшие. Также незначительные повреждения получили два здания на технической территории аэродрома, три военных автомобиля, а также гражданские машины на стоянке аэродрома. «Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — заверили в российском оборонном ведомстве.
ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу 11 декабря. По словам очевидцев, в городе прогремело не менее десяти взрывов. Изначально временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял, что повреждения получил местное промышленное предприятие, а также 14 машин, на его парковке. В сети также появилось видео с последствиями атаки.