Появились кадры со сгоревшими после ракетного удара ВСУ по российскому городу машинами

Опубликовано видео с поврежденными ударом ВСУ машинами на парковке в Таганроге

В сети появились новое видео с последствиями ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу Ростовской области. Ролик опубликовал Don Mash в Telegram.

Кадры сняты на парковке одного из местных предприятий, где оказались повреждены 14 машин. Судя по записи, некоторые автомобили полностью сгорели. У остальных повреждены окна и посечен корпус.

Ранее издание также опубликовало видео, снятое сразу после атаки. Сначала оператор показывает сильное зарево от пожара за забором, а когда приближается, то в кадр попадают полыхающие объекты.

ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу в ночь на 11 декабря. В городе прогремело не менее десяти взрывов. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что повреждения получило местное промышленное предприятие и 14 автомобилей на его парковке. По одной из версий, атака произведена американскими дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS, по другой — новыми ракетами-дронами «Пекло».