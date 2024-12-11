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15:28, 11 декабря 2024Россия

Появились кадры со сгоревшими после ракетного удара ВСУ по российскому городу машинами

Опубликовано видео с поврежденными ударом ВСУ машинами на парковке в Таганроге
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Ростовской области

В сети появились новое видео с последствиями ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу Ростовской области. Ролик опубликовал Don Mash в Telegram.

Кадры сняты на парковке одного из местных предприятий, где оказались повреждены 14 машин. Судя по записи, некоторые автомобили полностью сгорели. У остальных повреждены окна и посечен корпус.

Ранее издание также опубликовало видео, снятое сразу после атаки. Сначала оператор показывает сильное зарево от пожара за забором, а когда приближается, то в кадр попадают полыхающие объекты.

ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу в ночь на 11 декабря. В городе прогремело не менее десяти взрывов. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что повреждения получило местное промышленное предприятие и 14 автомобилей на его парковке. По одной из версий, атака произведена американскими дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS, по другой — новыми ракетами-дронами «Пекло».

ЖЗЛ
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