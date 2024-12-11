Стало известно об атаке ВСУ российского города дальнобойными баллистическими ракетами

Baza: ВСУ атаковали Таганргог дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины могли атаковать Таганрог Ростовской области дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS. Об этом стало известно из публикации Baza в Telegram.

По информации издания, по городу было выпущено несколько таких ракет, атака была совершена около четырех утра. В свою очередь, Telegram-канал Shot сообщил, что город был атакован ракетами-дронами «Паляница», несущими до 50 килограммов боевой части.

Ни городские, ни региональные власти не публиковали информации о типе сбитых над Таганрогом ракет.

Как сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате атаки повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей. Жители города не пострадали. Обстановку в Таганроге после обстрела сняли на видео.