Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 11 декабря обстреляли Таганрог в Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в результате атаки повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей. Обстановку в городе после обстрела также сняли на видео.
Местные жители заявили о многочисленных взрывах
Как сообщает Shot, местные жители слышали в небе над Таганрогом не менее 10 взрывов, они начались приблизительно в 4:20 утра. На видео, опубликованном в сети, слышна сирена ракетной опасности. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
В Telegram-канале главы города Светланы Камбуловой в 4:29 появилось сообщение об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала она.
При атаке ВСУ на город никто не пострадал
Губернатор Ростовской области утром 11 декабря сообщил, что Таганрог подвергся ракетной атаке. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Промышленное предприятие в городе получило повреждение, также сгорели 14 автомобилей на парковке.
Позже глава города Камбулова уточнила, что район повреждения оцеплен сотрудниками полицию, они обследуют территорию в радиусе одного километра. По ее словам, повреждена котельная на улице Циолковского, 27 многоквартирных домов остались без теплоснабжение. Специалисты восстановят работу котельной к 12:00.
Камбулова добавила, что город функционирует в обычном режиме. «Жизнь продолжается несмотря ни на что. Вместе мы обязательно со всем справимся!» — заключила она.