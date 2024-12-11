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08:49, 11 декабря 2024Россия

ВСУ обстреляли ракетами Таганрог. Над городом прогремело не менее 10 взрывов

Обстановку во время ракетной атаки ВСУ на Таганрог сняли на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 11 декабря обстреляли Таганрог в Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в результате атаки повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей. Обстановку в городе после обстрела также сняли на видео.

Местные жители заявили о многочисленных взрывах

Как сообщает Shot, местные жители слышали в небе над Таганрогом не менее 10 взрывов, они начались приблизительно в 4:20 утра. На видео, опубликованном в сети, слышна сирена ракетной опасности. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В Telegram-канале главы города Светланы Камбуловой в 4:29 появилось сообщение об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написала она.

При атаке ВСУ на город никто не пострадал

Губернатор Ростовской области утром 11 декабря сообщил, что Таганрог подвергся ракетной атаке. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Промышленное предприятие в городе получило повреждение, также сгорели 14 автомобилей на парковке.

Фото: РИА Новости

Позже глава города Камбулова уточнила, что район повреждения оцеплен сотрудниками полицию, они обследуют территорию в радиусе одного километра. По ее словам, повреждена котельная на улице Циолковского, 27 многоквартирных домов остались без теплоснабжение. Специалисты восстановят работу котельной к 12:00.

Камбулова добавила, что город функционирует в обычном режиме. «Жизнь продолжается несмотря ни на что. Вместе мы обязательно со всем справимся!» — заключила она.

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