Опубликованы кадры из атакованного ракетами ВСУ Таганрога

В сети опубликовали кадры из Таганрога, подвергшегося ракетной атаке ВСУ

В сети появились кадры из атакованного ракетами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Таганрога Ростовской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышны звуки работающей сирены, предупреждающей жителей об опасности атаки. Взрывов на видеозаписи нет. Очевидцы при этом, по информации канала, рассказали, что слышали минимум 10 взрывов над городом — они начались около 4:20 утра.

ВСУ пытались атаковать Таганрог ракетами ночь на среду, 11 декабря. В результате, как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, повреждения получило промышленное предприятие, где на парковке сгорело 14 автомобилей. Никто, предварительно, не пострадал.

Ночью под удар попала и Брянская область. Там начался пожар на производственном объекте, жители сообщали о звуках взрывов.