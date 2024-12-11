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06:28, 11 декабря 2024Россия

Промпредприятие пострадало при атаке дронов ВСУ в российском городе

Слюсарь: при атаке дронов ВСУ в Таганроге пострадало промышленное предприятие
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Промышленное предприятие пострадало при атаке дронов Вооруженных сил Украины в Таганрог. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, никто из людей не пострадал», — сообщил он.

Власти Таганрога в Ростовской области ранее 11 декабря объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее 2-й Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении семи бойцов Вооруженных сил Украины, участвовавших во вторжении в Курскую область. Военнослужащие 202-го батальона 103-й бригады теробороны ВСУ обвиняются в совершении террористического акта группой лиц, повлекшего тяжелые последствия.

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